L'arcivescovo di Palermo sui migranti affogati: "Il benessere gronda del sangue dei poveri" (Di sabato 24 aprile 2021) L'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha scritto parole colme di dolore per "l'ennesima strage silenziosa consumatasi, che ha visto la morte di circa 130 migranti, inghiottiti dalle onde del ... Leggi su globalist (Di sabato 24 aprile 2021) L'diCorrado Lorefice ha scritto parole colme di dolore per "l'ennesima strage silenziosa consumatasi, che ha visto la morte di circa 130, inghiottiti dalle onde del ...

Advertising

rep_palermo : Migranti morti in mare, l'accusa dell'arcivescovo di Palermo: 'Straziante barbarie, Europa responsabile' [aggiornam… - silvestrigreg : RT @rep_palermo: Migranti morti in mare, l'accusa dell'arcivescovo di Palermo: 'Straziante barbarie, Europa responsabile' [aggiornamento de… - _mrbyte : Migranti morti in mare, l'accusa dell'arcivescovo di Palermo: 'Straziante barbarie, Europa responsabile' - rep_palermo : Migranti morti in mare, l'accusa dell'arcivescovo di Palermo: 'Straziante barbarie, Europa responsabile' [aggiornam… - TV7Benevento : Migranti: arcivescovo Palermo, 'vittime Occidente, respingimenti scandalosi'... -