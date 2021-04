La Juventus vuole Donnarumma: fissato mega ingaggio, ed il bilancio? (Di sabato 24 aprile 2021) Donnarumma e la Juventus due destini che potrebbero incrociarsi, dato che il portiere non trova l’accordo per il rinnovo col Milan. La scadenza del contratto di Donnarumma ci sarà a giugno del 2021 e la società di Andrea Agnelli vorrebbe tentare il colpo a parametro zero. Un colpo importantissimo, anche perché Donnarumma è uno dei migliori portieri d’Europa ed ha solo 22 anni, ma anche tanta esperienza. Secondo Corriere dello Sport l’interesse dalla Juventus per Donnarumma è concreto, tanto che ci sarebbero stati già dei contatti con l’agente del calciatore: Mino Raiola. Non un agente qualsiasi, ma uno che riesce sempre, o quasi , a far guadagnare tanti soldi ai suoi assistiti, ma anche a se stesso. Donnarumma: il mega ingaggio Secondo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 24 aprile 2021)e ladue destini che potrebbero incrociarsi, dato che il portiere non trova l’accordo per il rinnovo col Milan. La scadenza del contratto dici sarà a giugno del 2021 e la società di Andrea Agnelli vorrebbe tentare il colpo a parametro zero. Un colpo importantissimo, anche perchéè uno dei migliori portieri d’Europa ed ha solo 22 anni, ma anche tanta esperienza. Secondo Corriere dello Sport l’interesse dallaperè concreto, tanto che ci sarebbero stati già dei contatti con l’agente del calciatore: Mino Raiola. Non un agente qualsiasi, ma uno che riesce sempre, o quasi , a far guadagnare tanti soldi ai suoi assistiti, ma anche a se stesso.: ilSecondo ...

