La Compagnia del cigno 2, anticipazioni 25 aprile: una grande opportunità (Di sabato 24 aprile 2021) La Compagnia del cigno 2, torna domani 25 aprile con la terza puntata durante la quale, i ragazzi della Compagnia musicale del maestro Marioni, come rivelano le anticipazioni avranno una grande opportunità. I giovani musicisti potrebbero vincere una borsa di studio, ma il maestro non sarà contento di ciò, in quanto, non sopporta che i suoi studenti sgomitino per la vittoria. Nel frattempo, il maestro Kayà farà una proposta privilegiata a Matteo e ciò creerà un segreto che potrebbe pesare sugli equilibri della Compagnia. Infine, Domenico soffrirà per l'allontanamento di Barbara e le giustificazioni di Vittoria non aiuteranno. La Compagnia del cigno, trama 25 aprile: Marioni preoccupato per ...

