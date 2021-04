Il proprietario di Spotify | “Voglio acquistare l’Arsenal”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 24 aprile 2021) L’ Arsenal avrebbe già un acquirente qualora l’attuale dirigenza decidesse di vendere. Si tratta di Daniel Ek, ildi, noto servizio di streaming musicale, che si è detto pronto a rilevare i Gunners. Ildicuole comprare? Da sempre tifoso del club, la sua offerta potrebbe incontrare l’approvazione dei tifosi che in questi giorni hanno espresso tutto il loro malcontento nei confronti della dirigenza per aver accettato di partecipare al progetto della Superlega poi fallito. per la rinuncia della maggior parte dei club fondatori Al momento, la dirigenza americana del club londinese, capeggiata da Stan Kroenke, non ha minimamente intenzione di passare il testimone nonostante le critiche ricevute. Ad ogni modo, il malumore serpeggia nella piazza ...