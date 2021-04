“Ha temuto il peggio”. Carlo Conti, esce fuori solo ora il retroscena sul momento più duro della sua vita (Di sabato 24 aprile 2021) Carlo Conti è tornato nuovamente protagonista in televisione con il suo programma ‘Top Dieci’. Nella serata di venerdì 23 aprile è andata in onda la prima puntata. Il conduttore della Rai ha cercato di tenere botta contro i risultati stratosferici di Pio e Amedeo ottenuti con ‘Felicissima sera’ su Canale 5, ma ha perso la gara di ascolti. Ancora una volta il duo comico ha superato quota 4 milioni di telespettatori e per il presentatore servirà fare di più per provare a sconfiggerli venerdì prossimo. Per l’esattezza ‘Felicissima sera’ ha conquistato 4.013.000 spettatori, pari al 21,10% di share. La scorsa settimana arrivarono al 20,10% di share. Carlo Conti ha debuttato con la seconda edizione di Top 10 e non è andato oltre i 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share. Ma adesso si è ripreso a parlare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021)è tornato nuovamente protagonista in televisione con il suo programma ‘Top Dieci’. Nella serata di venerdì 23 aprile è andata in onda la prima puntata. Il conduttoreRai ha cercato di tenere botta contro i risultati stratosferici di Pio e Amedeo ottenuti con ‘Felicissima sera’ su Canale 5, ma ha perso la gara di ascolti. Ancora una volta il duo comico ha superato quota 4 milioni di telespettatori e per il presentatore servirà fare di più per provare a sconfiggerli venerdì prossimo. Per l’esattezza ‘Felicissima sera’ ha conquistato 4.013.000 spettatori, pari al 21,10% di share. La scorsa settimana arrivarono al 20,10% di share.ha debuttato con la seconda edizione di Top 10 e non è andato oltre i 3.806.000 spettatori pari al 16,6% di share. Ma adesso si è ripreso a parlare ...

Advertising

Ragno11962933 : @Amigdalaintesta Per un attimo ho temuto il peggio. - stocazzzzzo : @LRDPS taifuafsusgusgusuf ho temuto il peggio per un attimo igaigsugauga - hihereischiara : 3x07 #StrangerThings per un attimo ho temuto il peggio per Eleven. No ma comunque io vedevo benissimo insieme Steve… - atlentus : mamma mia all’uscita ho temuto il peggio - alwaysyoutommoo : RT @tpwkrora_: ci gridavano dietro degli 'ehy' e ci fischiavano noi abbiamo aumentato il passo e ci hanno seguito per mezza torino, abbiamo… -