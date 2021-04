Ginnastica | Europei 2021 | le pagelle degli azzurri Maresca e Bartolini divini | Villa vicina alla gloria

(Di sabato 24 aprile 2021) Oggi si sono disputate le Finali di Specialità aglidiartistica. L’Italia festeggia due medaglie di bronzo con Nicola(corpo libero) e Salvatore(anelli). Di seguito lescesi in pedana a Basilea. SALVATORE: 10. Thor, il Dio del tuono e della tempesta secondo la mitologica norrena. Era in possesso di un martello potentissimo ed era il protettore dell’umanità. Il campano ha scelto questo soprannome, nella vita agonistica e privata, e mai come oggi gli è calzato a pennello. L’azzurro è stato forte, granitico, solido, testardo, caparbio, tignoso. Avrebbe potuto mollare nei momenti più difficili della sua carriera, ma laha sempre ...

repubblica : Ginnastica, Europei artistica: Bartolini e Maresca vincono il bronzo - fainformazione : Europei ginnastica artistica due bronzi per l'Italia L'azzurro Nicola Bartolini ha conquistato la medaglia di br… - fainfosport : Europei ginnastica artistica due bronzi per l'Italia L'azzurro Nicola Bartolini ha conquistato la medaglia di br… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ginnastica artistica: Europei, Maresca medaglia bronzo agli anelli - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ginnastica artistica: Europei, Maresca medaglia bronzo agli anelli -

