Gianni Morandi mostra le ferite | «La mano destra è quasi priva di mobilità»

(Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la fine del ricovero all’ interno del Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Bufalini di Cesena e il rientro a casa, finalmente vicino alla sua famiglia, per Gianni Morandi è il momento della fisioterapia. Sin dai primi momenti successivi al grave incidente domestico, avvenuto mentre bruciava le sterpaglie all’interno della sua proprietà a San Lazzaro di Savena, e che gli ha causato ustioni su mani e gambe, il cantante ha raccontato sui social il percorso di recupero. View this post on Instagram