Erdogan s’infuria per il ricordo del genocidio degli armeni. Meloni: «Non può far parte dell’Europa» (Di sabato 24 aprile 2021) Si ricorda oggi, a livello internazionale, il genocidio degli armeni, massacrati dai “Giovani turchi” durante la Prima guerra mondiale. Le vittime furono 1,5 milioni. La ricorrenza, oltre a offrire una testimonianza di quegli orrori, rappresenta anche una cartina di tornasole dei rapporti che il mondo occidentale può intrattenere con la Turchia, oggi più che mai arroccata sulle posizioni negazioniste di Erdogan. Sul genocidio degli armeni Biden fa infuriare Erdogan Per avere la misura dell’impatto che l’argomento ha negli equilibri geopolitici del momento, basti dire che l’attesa telefonata tra Joe Biden ed Erdogan, dopo l’insediamento del primo, è arrivata all’indomani delle anticipazioni della stampa americana sulla volontà della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Si ricorda oggi, a livello internazionale, il, massacrati dai “Giovani turchi” durante la Prima guerra mondiale. Le vittime furono 1,5 milioni. La ricorrenza, oltre a offrire una testimonianza di quegli orrori, rappresenta anche una cartina di tornasole dei rapporti che il mondo occidentale può intrattenere con la Turchia, oggi più che mai arroccata sulle posizioni negazioniste di. SulBiden fa infuriarePer avere la misura dell’impatto che l’argomento ha negli equilibri geopolitici del momento, basti dire che l’attesa telefonata tra Joe Biden ed, dopo l’insediamento del primo, è arrivata all’indomani delle anticipazioni della stampa americana sulla volontà della ...

Advertising

missypippi : RT @SecolodItalia1: Erdogan s’infuria per il ricordo del genocidio degli armeni. Meloni: «Non può stare in Europa» - 73deva73 : RT @SecolodItalia1: Erdogan s’infuria per il ricordo del genocidio degli armeni. Meloni: «Non può stare in Europa» - AFoccardi : RT @SecolodItalia1: Erdogan s’infuria per il ricordo del genocidio degli armeni. Meloni: «Non può stare in Europa» - MaxN33901247 : RT @SecolodItalia1: Erdogan s’infuria per il ricordo del genocidio degli armeni. Meloni: «Non può stare in Europa» - FratellidItalia : RT @SecolodItalia1: Erdogan s’infuria per il ricordo del genocidio degli armeni. Meloni: «Non può stare in Europa» -

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan s’infuria Erdogan s'infuria per il ricordo del genocidio degli armeni. Meloni: «Non può stare in... Secolo d'Italia