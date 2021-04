“Elisa Isoardi a L’Isola dei Famosi ha preso un pacco di soldi” | ora il suo futuro è a Mediaset | i dettagli

(Di sabato 24 aprile 2021) La professionista cuneese è in quarantena Una settimana fasi è ritirata dadei2021 a causa del problema all’occhio. Una circostanza che ha creato un velo di mistero visto le notizie che circolano in rete. Infatti, sul web gira voce che l’ex conduttrice de La prova del cuoco abbia precedentemente L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

commentaribus : RT @badbjtch98: Se partecipa Soleil al gfvip 6 ed Elisa isoardi lo guardo sicuro - badbjtch98 : Se partecipa Soleil al gfvip 6 ed Elisa isoardi lo guardo sicuro - Whiteyeice : Elisa Isoardi peggio di Ed Sheeran sui social - GF_diretta : #IsoladeiFamosi #isola, Akash contro Elisa Isoardi: 'Ho lasciato l’Isola per colpa sua' - PasqualeMarro : #ElisaIsoardi la svolta: per la conduttrice arriva il contratto da sogno -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Al momento si contano tre ritiri all'Isola 2021 , oltre a quello di Gascoigne: Beppe Braida,e Brando Giorgi . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Anche, per un infortunio ad un occhio, ha lasciato la spiaggia. E prima di lei era stata la volta del comico Beppe Braida. Quest'ultimo era stato informato della positività al Covid dei ...Il reality si sposta al venerdì dopo il record negativo di pubblico e share nell'ultima puntata: confermati i due appuntamenti settimanali ...Fra Valentina Persia e Vera Gemma è scontro all’Isola dei Famosi. Le due naufraghe sono state le protagoniste di un fuori onda piuttosto acceso di cui ha parlato anche Ilary Blasi durante la puntata.