“È per Stefano De Martino”. Martina Miliddi esce allo scoperto, il suo gesto è forte e chiaro. E il gossip si infiamma (Di sabato 24 aprile 2021) Martina Miliddi ha lasciato per sempre la scuola di ‘Amici 20’. Fatale per la ballerina la scorsa puntata del talent show di Maria De Filippi, infatti è stata sconfitta nella sfida finale dal cantante Deddy. Nonostante questo e i pianti iniziali, il suo morale è migliorato negli ultimi giorni ed è anche stata ospite di ‘Verissimo’, dove ha raccontato aneddoti sulla sua vita privata e non solo. Parole che hanno fatto chiarezza in maniera definitiva anche sul suo rapporto con Aka7even. Sull’ormai ex dolce metà ha detto: “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola, non volevo che soffrisse, non c’è stata solamente un’infatuazione. Mi è sempre rimasto accanto nei momenti brutti e belli e oggi resta un buon rapporto. Non posso che augurargli il meglio”. Poi ha anche parlato della situazione creatasi con Raffaele: “Io non mi pento assolutamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021)ha lasciato per sempre la scuola di ‘Amici 20’. Fatale per la ballerina la scorsa puntata del talent show di Maria De Filippi, infatti è stata sconfitta nella sfida finale dal cantante Deddy. Nonostante questo e i pianti iniziali, il suo morale è migliorato negli ultimi giorni ed è anche stata ospite di ‘Verissimo’, dove ha raccontato aneddoti sulla sua vita privata e non solo. Parole che hanno fatto chiarezza in maniera definitiva anche sul suo rapporto con Aka7even. Sull’ormai ex dolce metà ha detto: “La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola, non volevo che soffrisse, non c’è stata solamente un’infatuazione. Mi è sempre rimasto accanto nei momenti brutti e belli e oggi resta un buon rapporto. Non posso che augurargli il meglio”. Poi ha anche parlato della situazione creatasi con Raffaele: “Io non mi pento assolutamente ...

Advertising

IlContiAndrea : #LolChirideèfuori 2 Amazon per il nuovo cast, secondo Il Messaggero, avrebbe contattato: Bisio, Cortellesi, Max Pi… - Ettore_Rosato : ??Bisogna riaprire in sicurezza. Non c’è ristoro che tenga per un’attività sull’orlo del fallimento perché chiusa da… - XanZar10 : RT @NonConoscoVG: - Allora Stefano, nel caso il mister decidesse, tu sei pronto per la titolarità di domani? Sensi: - sBorrovic : RT @NonConoscoVG: - Allora Stefano, nel caso il mister decidesse, tu sei pronto per la titolarità di domani? Sensi: - IAmAntipatico : RT @NonConoscoVG: - Allora Stefano, nel caso il mister decidesse, tu sei pronto per la titolarità di domani? Sensi: -

Ultime Notizie dalla rete : per Stefano Da lunedì in zona gialla riaprono i musei e le mostre Passando al contemporaneo, il Maxxi riaprirà martedì 27 aprile e per dare un segnale di fiducia ha ...e prenotazione obbligatoria la Quadriennale d'Arte 2020 " FUORI a cura di Sarah Cosulich e Stefano ...

Slitta il cdm sul Recovery, Conte in campo per il superbonus ... siamo contenti di constatare che nel Pnrr ci siano oltre 10 miliardi di euro per il Superbonus. ... rende noto la delegazione di governo M5S composta dai ministri Stefano Patuanelli, Luigi Di Maio, ...

Amici: Martina ha lasciato Aka7even per Stefano De Martino? Le indiscrezioni TorreSette Probabili formazioni 33 giornata Serie A 2020/2021 Leggi su Virgilio Sport le probabili formazioni di tutte le partite della 33° giornata del campionato di Serie A 2020/2021.

Lazio-Milan, le ultime di formazione | Doppio forfait per Pioli Le ultime informazioni riguardo gli schieramenti di Lazio e Milan, che nel posticipo di lunedì si daranno battaglia allo stadio Olimpico.

Passando al contemporaneo, il Maxxi riaprirà martedì 27 aprile edare un segnale di fiducia ha ...e prenotazione obbligatoria la Quadriennale d'Arte 2020 " FUORI a cura di Sarah Cosulich e...... siamo contenti di constatare che nel Pnrr ci siano oltre 10 miliardi di euroil Superbonus. ... rende noto la delegazione di governo M5S composta dai ministriPatuanelli, Luigi Di Maio, ...Leggi su Virgilio Sport le probabili formazioni di tutte le partite della 33° giornata del campionato di Serie A 2020/2021.Le ultime informazioni riguardo gli schieramenti di Lazio e Milan, che nel posticipo di lunedì si daranno battaglia allo stadio Olimpico.