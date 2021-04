Dieta vegana per il figlio, il bimbo muore a 7 mesi: “Non volevo diventasse troppo grasso” (Di sabato 24 aprile 2021) Aveva sette mesi il bambino morto per malnutrizione dopo che la mamma lo ha nutrito solo con una Dieta vegana. La donna, Carla, 28 anni, ha spiegato di aver nutrito il bambino secondo i principi di quella che ha definito la sua Bibbia, un libro sulla filosofia vegana in cui si parla di alimentazione. La donna ha ammesso di aver nutrito il figlio di sette mesi con una Dieta vegana perché non voleva diventasse ”grasso” ed è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di omicidio per negligenza. “Sono molto saggia, molto intelligente e leggo con attenzione”, ha detto la donna durante il processo, mostrando il libro sull’alimentazione vegana e battendo la mano sopra. “Vegan significa che tutto ciò che è in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Aveva setteil bambino morto per malnutrizione dopo che la mamma lo ha nutrito solo con una. La donna, Carla, 28 anni, ha spiegato di aver nutrito il bambino secondo i principi di quella che ha definito la sua Bibbia, un libro sulla filosofiain cui si parla di alimentazione. La donna ha ammesso di aver nutrito ildi settecon unaperché non voleva” ed è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di omicidio per negligenza. “Sono molto saggia, molto intelligente e leggo con attenzione”, ha detto la donna durante il processo, mostrando il libro sull’alimentazionee battendo la mano sopra. “Vegan significa che tutto ciò che è in ...

