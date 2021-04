(Di sabato 24 aprile 2021) Diminuiscono ancora i pazienti in rianimazione (2.894, ieri -42) e negli altri reparti (20.971, ieri -654). I nuovi casi in 24 ore sono 13.817, rilevati su 320.780 tamponi giornalieri con una percentuale di positivi al 4,3% (ieri 4,67%). Le vittime sono 322 in un giorno. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 24 aprile

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-93). A fronte di 18.754 t… - maretegge : RT @SkyTG24: Covid, continuano a calare terapie intensive (-85) e ricoveri ordinari (-469). I DATI - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, continuano a calare terapie intensive (-85) e ricoveri ordinari (-469). I DATI - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Covid, continuano a calare terapie intensive (-85) e ricoveri ordinari (-469). I DATI - SkyTG24 : Covid, continuano a calare terapie intensive (-85) e ricoveri ordinari (-469). I DATI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continuano

ilmessaggero.it

Diminuiscono ancora i pazienti in rianimazione (2.894, ieri - 42) e negli altri reparti (20.971, ieri - 654). I nuovi casi in 24 ore sono 13.817, rilevati su 320.780 tamponi giornalieri con una ...Eppure, incuranti del disastro sanitario, gli esponenti del centrodestra " l'affondo -a ... Come se nulla fosse accaduto, come se più di 450 persone non fossero morte a causa dele, ...Il mercato globale Karting intende fornire informazioni di mercato all’avanguardia e aiutare i responsabili delle decisioni a effettuare una solida valutazione degli investimenti. Inoltre identifica e ...Covid in Italia oggi bollettino del 24 aprile 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia.