Cagliari | Semplici | “Il vento è cambiato La Roma non sarà distratta dal Manchester United”

Leggi su sportface

(Di sabato 24 aprile 2021) “Gli episodi finora non ci hanno dato una grossa mano, ma forse ila nostro favore: questo perché siamo più incisivi, determinati, attivi. Dobbiamo continuare ad avere fiducia in quel che stiamo facendo, e dimostrarlo sul campo”. Così Leonardo, allenatore del, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la, in programma domani pomeriggio alle 18. E proprio sui giallorossi spiega: “Non credo ad unadall’appuntamento in Coppa di giovedì, sono sicuro che tengono anche al campionato. Sappiamo di affrontare una grande squadra, ma a questo punto non possiamo guardare al nome dell’avversario: abbiamo poco da perdere, tanto da guadagnare. Ci aspetta una partita difficilissima, dovremo dare il meglio di noi ...