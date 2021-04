Avellino: ucciso perché si oppone al fidanzamento della figlia. Sospettati la ragazza e un 23enne (Di sabato 24 aprile 2021) Un giovane di 23 anni di Cervinara (Avellino) , del quale non è stato fornito il nome, e la fidanzata di 18 anni, sono stati fermati e trasferiti in carcere nella notte con l’accusa di omicidio nei... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) Un giovane di 23 anni di Cervinara () , del quale non è stato fornito il nome, e la fidanzata di 18 anni, sono stati fermati e trasferiti in carcere nella notte con l’accusa di omicidio nei...

