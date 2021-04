Avellino | 53enne ucciso da figlia e fidanzato I due giovani volevamo uccidere tutti i membri della famiglia

(Di sabato 24 aprile 2021) Volevanoragazza e non solo il padre, i duedi 18 e 22 anni fermati per l’omicidio di unavvenuto ieri sera ad. I due, sottoposti a fermo dalla Squadra mobileQuestura diche ha svolto le indagini su delegaProcura irpina, hanno confessato l’omicidio nel corso di un interrogatorio, riferendo che il loro piano avrebbe dovuto concludersi con la loro fuga dopo l’uccisione anchemadre esorellagiovane. Una vera e propria strage pianificata dalla coppia e non portata a compimento per ragioni ancora da ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Avellino, 53enne ucciso a coltellate dalla figlia e dal compagno: si era opposto al fidanzamento #avellino… - TeleCapriNews : Omicidio ad Avellino: 53enne dipendente della Fca ucciso a coltellate nella sua abitazione al culmine di una lite f… - neifatti : Avellino sotto choc, 53enne ucciso: arrestati la figlia e il fidanzato - SecolodItalia1 : Avellino, 53enne ucciso a coltellate nella sua casa davanti alla moglie: fermati la figlia e il fidanzato… - ilgiornalelocal : TERRIBILE Avellino, 53enne ucciso in casa: fermati figlia e genero -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino 53enne

L'omicidio è avvenuto nell'abitazione in cui ilviveva con la moglie e le due figlie: all'... svolte per l'intera nottata con l'intervento e la direzione del pm della Procura disul ...Le indagini della Squadra mobile di, scattate dopo l'intervento delle volanti nell'... L'omicidio è avvenuto nell'abitazione in cui ilviveva con la moglie e le due figlie: all'uomo ...Cervinara; volevano sterminare tutta la famiglia,la confessione degli amanti infernali. Avevano pianificato una vera e propria strag ...Un 23enne di Cervinara (Avellino) e la fidanzata di 18 anni sono stati fermati e trasferiti in carcere nella notte con l'accusa di omicidio nei confronti di un 53enne, Aldo Gioia, geometra dipendente ...