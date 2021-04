Amici | serale 24 aprile | Pettinelli contro Zerbi | “Non sai riconoscere un successo”

(Di sabato 24 aprile 2021) Ad, nella puntatadel 24, la prima manche è stata vinta dalla squadra-Celentano e Raffaele è stato mandato al ballottaggio. Nella seconda partita, invece, si sono confrontate le squadre-CelentanoPeparini-. Quest’ultima squadra ne è uscita perdente e al ballottaggio è stato candidato Samuele. Non sono mancanti gli scambi d’opinione tra Rudye Anna24, Rudysi traveste per laNella puntata didel 24, Rudye Alessandro Celentano hanno sfidato la squadra di Anna ...

Al ballottaggio del sesto2021 per la prima volta è così finito Samuele. Terza ed ultima manche tra Zerbi e Celentano contro Arisa e Lorella Cuccarini che stavolta riescono a vincere. Al ...Nella sesta puntata deldi2021 Rudy Zerbi ha posto un guanto di sfida ad Arisa per gioco . Quest'ultima, però, alla fine ha accettato veramente. Di cosa si trattava? Zerbi ha proposto una sfida di ballo. Il ...Avete notato i dettagli super glamour del look di Maria De Filippi stasera? Cosa indossa la conduttrice per questa sesta puntata di Amici.Tancredi è stato uno dei protagonisti della prima parte di Amici 20. Il cantante interrompe l'esibizione dopo l'errore: la reazione del mondo del web ...