Addio al professor Luigi Di Murro | ex magistrato ed esperto di diritto | nel 1993 perse il ballottaggio a sindaco con Galeazzi

(Di sabato 24 aprile 2021) ANCONA - Il suo motto era 'Tene rigorem in discussione iustitiae, misericordiam in definitione sententiae'. Rigore nel giudizio, misericordia nella sentenza: un'eredità lasciata ai colleghi dell'...

Advertising

VanHellsingTV : -

Ultime Notizie dalla rete : Addio professor

corriereadriatico.it

ANCONA - Il suo motto era 'Tene rigorem in discussione iustitiae, misericordiam in definitione sententiae'. Rigore nel giudizio, misericordia nella sentenza: un'eredità lasciata ai colleghi dell'...Entrambe le categorie si auguravano, con l'arrivo della bella stagione, di poter direalmeno ... Della stessa idea anche ilIra Longini , esperto di biostatistica ed epidemiologia delle ...ANCONA - Il suo motto era “Tene rigorem in discussione iustitiae, misericordiam in definitione sententiae”. Rigore nel giudizio, misericordia nella sentenza: ...LUTTO - Originario di Jesi, si è spento oggi all'età di 76 anni. Lasciata la magistratura dopo aver ricoperto anche la carica di presidente di Sezione della Commissione tributaria regionale, si era de ...