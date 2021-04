25 aprile | Resistenza, la guerra obbligata dei partigiani: come e perché “i buoni” furono costretti a scegliere il rischio di uccidere (Di sabato 24 aprile 2021) “Oggi le persone benpensanti cambiano discorso infastidite quando sentono parlar di antifascismo: e se qualcuno ricorda che i tedeschi non erano agnelli, fanno una smorfia di tedio, come a sentir vecchi motivi di propaganda a cui nessuno più crede. I partigiani? Una forma di banditismo. I comitati di Liberazione? Un trucco dell’esarchia”. Erano passati solo 18 mesi dalla Liberazione e nell’ottobre 1946 Piero Calamandrei puntava il suo consueto cannocchiale visionario sulla Resistenza che aveva appena dato la democrazia e la libertà. Da allora, e non da oggi, sulla storia dei partigiani, quella del riscatto morale contro l’abiezione del fascismo e del nazismo, si posa ciclicamente una coltre di frasi fatte, facilonerie, mistificazioni, sollevate anche dal vento di libri di successo che durano una stagione. Una patina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) “Oggi le persone benpensanti cambiano discorso infastidite quando sentono parlar di antifascismo: e se qualcuno ricorda che i tedeschi non erano agnelli, fanno una smorfia di tedio,a sentir vecchi motivi di propaganda a cui nessuno più crede. I? Una forma di banditismo. I comitati di Liberazione? Un trucco dell’esarchia”. Erano passati solo 18 mesi dalla Liberazione e nell’ottobre 1946 Piero Calamandrei puntava il suo consueto cannocchiale visionario sullache aveva appena dato la democrazia e la libertà. Da allora, e non da oggi, sulla storia dei, quella del riscatto morale contro l’abiezione del fascismo e del nazismo, si posa ciclicamente una coltre di frasi fatte, facilonerie, mistificazioni, sollevate anche dal vento di libri di successo che durano una stagione. Una patina ...

