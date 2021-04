Zona gialla da Lombardia a Campania e Lazio: regole 26 aprile (Di sabato 24 aprile 2021) Zona gialla in quasi tutta Italia. Il coprifuoco resta fissato alle 22, ma dal 26 aprile Lombardia e Lazio, Veneto e Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo seguono le regole per ristoranti, scuola e spostamenti previste dal decreto riaperture. A parte la Sardegna in Zona rossa e una cinquina in Zona arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta), l’ordinanza del ministro Roberto Speranza colloca tutte le altre Regioni e Province autonome in Zona gialla. “Il passaggio in Zona gialla è un segno della luce in fondo al tunnel. Una notizia positiva, che darà una boccata di ossigeno a molti settori della nostra economia, duramente provati dalle chiusure e misure anti Covid. ... Leggi su udine20 (Di sabato 24 aprile 2021)in quasi tutta Italia. Il coprifuoco resta fissato alle 22, ma dal 26, Veneto e Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo seguono leper ristoranti, scuola e spostamenti previste dal decreto riaperture. A parte la Sardegna inrossa e una cinquina inarancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta), l’ordinanza del ministro Roberto Speranza colloca tutte le altre Regioni e Province autonome in. “Il passaggio inè un segno della luce in fondo al tunnel. Una notizia positiva, che darà una boccata di ossigeno a molti settori della nostra economia, duramente provati dalle chiusure e misure anti Covid. ...

