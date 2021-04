Violazioni misure Covid: è consentito l'arresto in flagranza? (Di venerdì 23 aprile 2021) Gianluca Benvenuto Sinfisi - L’arresto in flagranza e il procedimento direttissimo nei confronti di chi violi le disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19. Profili de iure condendo. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 23 aprile 2021) Gianluca Benvenuto Sinfisi - L’ine il procedimento direttissimo nei confronti di chi violi le disposizioni per il contenimento della pandemia da-19. Profili de iure condendo.

Ultime Notizie dalla rete : Violazioni misure Controlli anti Covid Nuoro e provincia: 20 sanzioni per violazione norme e un locale chiuso ...violazioni della disciplina di contrasto al Covid - 19. Nel capoluogo è stata disposta, inoltre, la chiusura di un bar per due giornate, poiché gli avventori e il titolare non rispettavano le misure ...

Palermo, Covid: controlli a tappeto in tutta la provincia ... finalizzati in particolare alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del Covid - 19, ...l'importo complessivo delle sanzioni amministrative elevate nel corso del servizio per violazioni ...

Violazioni misure Covid: è consentito l'arresto in flagranza? Studio Cataldi Cagliari, nonostante i divieti 17 persone riunite in un circolo privato: scatta la multa Ieri a Cagliari i carabinieri sono intervenuti in un circolo privato, dopo una segnalazione per violazione delle misure anticovid. Che si è confermata veritiera all’arrivo dei militari: dentro c’erano ...

Caltanissetta, furto in un supermercato: due denunciati sorpresi fuori da un supermercato ubicato in via Salvatore Averna, nella periferia del Capoluogo, mentre tentavano di allontanarsi a bordo di un’auto, dopo che la donna aveva sottratto 21 bottiglie di ...

