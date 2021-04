VIDEO Viktoriia Listunova vince l’oro all-around Gli esercizi della nuova Campionessa d’Europa | 56 731

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 aprile 2021)si è laureataall-. La russa ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale, imponendosi alla Jakobshalle di Basilea (Svizzera) con il perentorio punteggio complessivo di 56.731. La 15enne ha subito fatto centro alla sua prima uscita internazionale da senior, battendo la connazionale Angelina Melnikova (caduta a parallele e trave). Prestazione davvero encomiabile per ladel Mondo juniores nel 2019, oggi diventata definitivamente grande ed esplosa in tutto il suo cristallino talento, esibendosi al meglio in un contesto altamente competitivo. La moscovita si è distinta su tutti gli attrezzi: doppio avvitamento al volteggio (14.466),o da 6.2 di D Score alle parallele (14.333), trave ...