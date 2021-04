Usa donano 10 respiratori polmonari portatili alla Lombardia (Di venerdì 23 aprile 2021) Dieci respiratori polmonari di ultima generazione per la lotta contro il Covid-19 in dono dagli Usa alla Regione Lombardia. La donazione arriva attraverso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Ed è del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari del Governo statunitense a sostegno dell’Italia. I respiratori polmonari portatili prodotti negli Stati Uniti hanno una tecnologia all’avanguardia e molto richiesta. Sono strumenti compatti e mobili che consentiranno alle strutture sanitarie della Lombardia flessibilità nel trattamento dei pazienti colpiti dal virus. Già consegnati alla Regione Lombardia i 10 ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 23 aprile 2021) Diecidi ultima generazione per la lotta contro il Covid-19 in dono dagli UsaRegione. La donazione arriva attraverso la Missione Diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid). Ed è del pacchetto complessivo di assistenza di 60 milioni di dollari del Governo statunitense a sostegno dell’Italia. Iprodotti negli Stati Uniti hanno una tecnologia all’avanguardia e molto richiesta. Sono strumenti compatti e mobili che consentiranno alle strutture sanitarie dellaflessibilità nel trattamento dei pazienti colpiti dal virus. Già consegnatiRegionei 10 ...

