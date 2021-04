Uniqlo e JW Anderson | le foto della collezione e l' intervista al designer

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 23 aprile 2021) «La primavera era il primo pensiero quando ho creato questa. Stavamo tutti in casa e non vedevo l'ora che potessimo di nuovo uscire. Volevo anche inserire una sensazione di artigianalità, perché è un elemento molto importante per me», così JWpresenta la nuovaperche è arrivata da pochissimi giorni in negozio. Unaleggera per colori, scelta di tessuti, delicati ricami su T-shirt, cappelli e altri accessori. Noi abbiamo l'avuto l'onore di fare una chiaccherata con lo stilista irlandese, e questo è quello che ci ha raccontato … Come fa unche ha un suo marchio omonimo, e che disegna per altri importantissimi brand trovare a l’ispirazione per ognuno? Come si fa, soprattutto oggi che non si viaggia, non visitiamo una mostra da ...