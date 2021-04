Tommaso Zorzi batte un record mai accaduto prima all'Isola dei famosi (Di venerdì 23 aprile 2021) L'attuale edizione de L'Isola dei famosi è senza alcun dubbio un vero fenomeno social grazie alla presenza dei due opinionisti influencer, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. In particolare Zorzi è ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 aprile 2021) L'attuale edizione de L'deiè senza alcun dubbio un vero fenomeno social grazie alla presenza dei due opinionisti influencer,e Elettra Lamborghini. In particolareè ...

Advertising

Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi e i suoi look ???? #Isola #tommasozorzi - MediasetPlay : Grazie per averci seguito anche oggi?? #IlPuntoZ torna mercoledì prossimo con tanti ospiti e tante risate ??… - Lisa8455 : @tommaso_zorzi io verrei a fare colazione da te se non ti dispiace poi giuro che mi levo dal cazzo subito - jessica_zorzina : RT @syrisblu: Davvero volete vincere l'isola di Tommaso Zorzi? #tzvip -