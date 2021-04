Thor: Love and Thunder, Russell Crowe sarà Zeus (Di venerdì 23 aprile 2021) Russell Crowe ha rivelato in prima persona il personaggio che interpreterà in Thor: Love and Thunder; come predetto da molti, sarà Zeus Cresce l’attesa per Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono. Nelle scorse settimane si è vociferato molto sul cast, soprattutto delle new entry (molte delle quali avranno piccoli divertenti cameo nella pellicola). Ma il ruolo più intrigante, che ha fatto nascere molte ipotesi, è senza dubbio quello che avrebbe ricoperto Russell Crowe. Finalmente, l’attore stesso ha dato l’annuncio durante un’intervista alla radio JOY 94.9 e la notizia è stata anche confermata dalla Marvel: Russell Crowe ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 23 aprile 2021)ha rivelato in prima persona il personaggio che interpreterà inand; come predetto da molti,Cresce l’attesa perand, il quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono. Nelle scorse settimane si è vociferato molto sul cast, soprattutto delle new entry (molte delle quali avranno piccoli divertenti cameo nella pellicola). Ma il ruolo più intrigante, che ha fatto nascere molte ipotesi, è senza dubbio quello che avrebbe ricoperto. Finalmente, l’attore stesso ha dato l’annuncio durante un’intervista alla radio JOY 94.9 e la notizia è stata anche confermata dalla Marvel:...

