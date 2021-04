Summer of Soul aprirà il Sheffield Doc / Fest (Di venerdì 23 aprile 2021) Summer of Soul. Il Sheffield Doc / Fest, ha annunciato oggi una selezione di momenti salienti che faranno parte del Festival 2021, compresi i film di apertura e chiusura. Chi aprirà il Sheffield Doc / Fest? Il Festival si aprirà con la prima europea di Summer of Soul (… Or When The Revolution Could Not Be Televised), di Ahmir “Questlove” Thompson, una release della Searchlight Pictures. È un film che ispirerà i prossimi 10 giorni di programma attraverso la sua testimonianza di un momento unico nella storia, l’Harlem Cultural Festival del 1969 e il potere di trasformazione della cultura e della musica. Il film di chiusura Il film di chiusura sarà la prima ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021)of. IlDoc /, ha annunciato oggi una selezione di momenti salienti che faranno parte delival 2021, compresi i film di apertura e chiusura. ChiilDoc /? Ilival sicon la prima europea diof(… Or When The Revolution Could Not Be Televised), di Ahmir “Questlove” Thompson, una release della Searchlight Pictures. È un film che ispirerà i prossimi 10 giorni di programma attraverso la sua testimonianza di un momento unico nella storia, l’Harlem Culturalival del 1969 e il potere di trasformazione della cultura e della musica. Il film di chiusura Il film di chiusura sarà la prima ...

Advertising

AntigoneCris : RT @catenaaurea66: Oltretutto sto 'body mind and soul' sembra il titolo di una canzone disco, tipo che so Donna Summer o Barry White. https… - eterea_naive : RT @catenaaurea66: Oltretutto sto 'body mind and soul' sembra il titolo di una canzone disco, tipo che so Donna Summer o Barry White. - catenaaurea66 : Oltretutto sto 'body mind and soul' sembra il titolo di una canzone disco, tipo che so Donna Summer o Barry White. -

Ultime Notizie dalla rete : Summer Soul In arrivo il doppio disco di Zucchero Fornaciari & MORE": CD1: "Spirito nel buio", "Soul Mama", "Cose che già sai" (feat. Frida Sundemo), "Testa o ... a luglio 2018 si è esibito ad Hyde Park, in occasione del British Summer Time di Londra, accanto ...

West Side Story di Steven Spielberg: il primo trailer arriverà in occasione degli Oscar 2021 ... che presenterà un nuovo contenuto esclusivo di Sognando a New York - In the Heights , e QuestLove, che presenterà invece il primo trailer ufficiale del suo documentario Summer of Soul . Tutto quello ...

Agli Oscar 2021 il trailer di "West Side Story": remake di Steven Spielberg Io Donna Summer of Soul aprirà il Sheffield Doc / Fest Summer of Soul. Il Sheffield Doc / Fest, ha annunciato oggi una selezione di momenti salienti che faranno parte del festival 2021, compresi i film di apertura e chiusura. Chi aprirà il Sheffield Doc / ...

& MORE": CD1: "Spirito nel buio", "Mama", "Cose che già sai" (feat. Frida Sundemo), "Testa o ... a luglio 2018 si è esibito ad Hyde Park, in occasione del BritishTime di Londra, accanto ...... che presenterà un nuovo contenuto esclusivo di Sognando a New York - In the Heights , e QuestLove, che presenterà invece il primo trailer ufficiale del suo documentarioof. Tutto quello ...Summer of Soul. Il Sheffield Doc / Fest, ha annunciato oggi una selezione di momenti salienti che faranno parte del festival 2021, compresi i film di apertura e chiusura. Chi aprirà il Sheffield Doc / ...