Rugby, Rainbow Cup 2021: le Zebre cedono nella ripresa, l'Edimburgo vince Un primo tempo equilibrato, con le Zebre che esordiscono nella Rainbow Cup mostrando buon cinismo e capacità di concretizzare le occasioni, ma nella ripresa cresce l'Edimburgo e si impone nel match che ha aperto il nuovo torneo celtico di Rugby. Parte meglio l'Edimburgo che ha il controllo dell'ovale nei primi minuti di gioco, ma al primo possesso bianconero le Zebre trovano una punizione piazzabile e Carlo Canna porta in vantaggio dopo cinque minuti di gioco. Insiste la squadra di casa e al 12' è Eroni Sau a sfondare e a schiaccare in meta per il 7-3. È fallosa la squadra di casa e al 17' Canna può concedere il bis dalla piazzola e si chiude il primo quarto di gioco sul 7-6. Ha più possesso l'Edimburgo, ma i padroni ...

