Rosalinda Cannavò dopo il Grande Fratello Vip: “Querelata per i miei scivoloni” (Di venerdì 23 aprile 2021) Rosalinda Cannavò ha confermato di essere stata Querelata dopo il Gf Vip: a denunciarla sono stati Massimiliano Morra e Alberto Tarallo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021)ha confermato di essere statail Gf Vip: a denunciarla sono stati Massimiliano Morra e Alberto Tarallo su Notizie.it.

Advertising

BiasiErika : Le sorelle Cannavò cariche per il trasloco e portatrici di meme,le adoro???????? #Rosalinda #zengavo - tuttopuntotv : Brutto colpo per Rosalinda Cannavò! Uscita dal GF Vip ha ricevuto due querele #gfvip #Rosalinda #zengavo - mezzosangue08 : @tinyseulgis_ La cosa brutta è che lo ha detto come se lei fosse inferiore.... Invece è lui che dovrebbe andare fie… - zazoomblog : Rosalinda Cannavó e Andrea Zenga pronti per la tv ma qualcuno dice no - #Rosalinda #Cannavó #Andrea #Zenga… - soloversacexme : RT @Caustica_mente: Se al #GFvip Adua del Vesco è diventata Rosalinda Cannavò, all’ #isola Rosaria Cannavò diventerà Ada del Pesco? #isolad… -