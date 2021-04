Roma, uccise la madre con una fiocina: William Leo morto (Di venerdì 23 aprile 2021) È morto all'ospedale San Camillo di Roma William Leo, il giovane che alcuni giorni fa uccise la madre con una fiocina e si ferì ad un occhio. Uccide la madre con la fiocina e si spara: William Leo è morto dopo 11 giorni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Èall'ospedale San Camillo diLeo, il giovane che alcuni giorni falacon unae si ferì ad un occhio. Uccide lacon lae si spara:Leo èdopo 11 giorni su Notizie.it.

