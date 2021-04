Roma, Sindacati del settore commercio: «Scioperiamo 25 aprile e 1 maggio, chiediamo diritto al riposo per i lavoratori» (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono pronti allo sciopero i lavoratori del settore commercio a Roma e nel Lazio. «I dipendenti del commercio continuano da oltre un anno a lavorare senza sosta e ad essere fortemente esposti al pubblico – quindi a un potenziale contagio – senza che ancora, purtroppo, ci sia stata la possibilità di provvedere a una copertura vaccinale per la categoria. Possibile che non si possa fare a meno dello shopping e degli acquisti almeno durante festività con alto valore civile come il 25 aprile e 1°maggio? Alcune aziende hanno infatti deciso di restare aperte: è per questo che, nel Lazio, abbiamo proclamato lo sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore commercio». E’ quanto si legge in una nota dei segretari ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono pronti allo sciopero idele nel Lazio. «I dipendenti delcontinuano da oltre un anno a lavorare senza sosta e ad essere fortemente esposti al pubblico – quindi a un potenziale contagio – senza che ancora, purtroppo, ci sia stata la possibilità di provvedere a una copertura vaccinale per la categoria. Possibile che non si possa fare a meno dello shopping e degli acquisti almeno durante festività con alto valore civile come il 25e 1°? Alcune aziende hanno infatti deciso di restare aperte: è per questo che, nel Lazio, abbiamo proclamato lo sciopero di tutte le lavoratrici e idel». E’ quanto si legge in una nota dei segretari ...

