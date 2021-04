Riaperture, Crisanti denuncia le scelte irresponsabili del Governo e Borghi (Lega) controbatte (Di venerdì 23 aprile 2021) Il virologo di Padova, Andrea Crisanti ha partecipato ieri, 23 aprile 2021, al programma Piazza Pulita. Il medico ha parlato del Regno Unito come esempio da seguire. Solo dopo aver effettuato il vaccino alla maggior parte dei cittadini si può garantire la sicurezza nel riprendere le attività. Ha invece lamentato il processo delle Riaperture deciso negli ultimi giorni in Italia, troppo affrettato secondo Crisanti Borghi invece, ha sostenuto il programma del Governo. E’ subito scontro tra i due. Crisanti spiega i rischi delle Riaperture “Non ci sono i numeri per riaprire. Questa è una decisione politica e chi apre si deve prendere le responsabilità del ragionamento”: il virologo di Padova, Andrea Crisanti, ha criticato aspramente le più recenti ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Il virologo di Padova, Andreaha partecipato ieri, 23 aprile 2021, al programma Piazza Pulita. Il medico ha parlato del Regno Unito come esempio da seguire. Solo dopo aver effettuato il vaccino alla maggior parte dei cittadini si può garantire la sicurezza nel riprendere le attività. Ha invece lamentato il processo delledeciso negli ultimi giorni in Italia, troppo affrettato secondoinvece, ha sostenuto il programma del. E’ subito scontro tra i due.spiega i rischi delle“Non ci sono i numeri per riaprire. Questa è una decisione politica e chi apre si deve prendere le responsabilità del ragionamento”: il virologo di Padova, Andrea, ha criticato aspramente le più recenti ...

