RetroNerd #55 | Buzz!

(Di venerdì 23 aprile 2021)vi porta indietro nel tempo anche questa settimana. Oggi riesploriamo una serie storica di party games per Playstation:Un po’ di storia…è una serie di party games sviluppata da Relentless Software e pubblicata da Sony Computer Entertainment in esclusiva per le sue console.La serie conta oggi 15 titoli, di cui fanno parte giochi per Playstation 2, Playstation 3, PSP e anche un mobile game. Il lancio della serie è stato effettuato nel 2005 conThe Music Quiz per Playstation 2.In generale tutta la serie è stata sempre accolta positivamente sia dal pubblico che dalla critica. Gameplay In questa famosissima serie di party games saremo i concorrenti di quiz a premi con conduttore il simpaticissimo Buzz, da cui prende il nome la serie.Il quiz è caratterizzato da diversi round, in ...