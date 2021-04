Resident Evil Village, la demo di domani ci porta nel castello di Lady Dimitrescu (Di venerdì 23 aprile 2021) domani si terrà una nuova demo per Resident Evil Village: in questo modo i giocatori saranno in grado di visitare il castello della tanto amata Lady Dimitrescu. Per l'occasione Capcom ha pubblicato anche un nuovo trailer che presenta la storia di Ethan Winter sotto una luce psicologica che invita a riflettere. I giocatori di PlayStation otterranno l'accesso anticipato ai terrificanti, ma allo stesso tempo stupefacenti, meccanismi interni del castello, la fortezza dell'illustre Alcina Dimitrescu e delle sue figlie assetate di sangue. Non è ancora disponibile da giocare, ma potete andare nel PlayStation Store per scaricare in anticipo la demo di gioco di Resident Evil ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021)si terrà una nuovaper: in questo modo i giocatori saranno in grado di visitare ildella tanto amata. Per l'occasione Capcom ha pubblicato anche un nuovo trailer che presenta la storia di Ethan Winter sotto una luce psicologica che invita a riflettere. I giocatori di PlayStation otterranno l'accesso anticipato ai terrificanti, ma allo stesso tempo stupefacenti, meccanismi interni del, la fortezza dell'illustre Alcinae delle sue figlie assetate di sangue. Non è ancora disponibile da giocare, ma potete andare nel PlayStation Store per scaricare in anticipo ladi gioco di...

