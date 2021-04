Regole dal 26 aprile, quali saranno? Ecco il riepilogo (Di venerdì 23 aprile 2021) Il mese di aprile è stato finora denso di date da segnare sul calendario e, con l’approssimarsi della fine del mese, Ecco che si profilano quelle che saranno le Regole dal 26 aprile, in base a quanto approvato dal Governo per provare a contenere la diffusione del coronavirus ma, allo stesso tempo, per consentire al Paese un progressivo ritorno alla normalità delle attività quotidiane. Il decreto Riaperture è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo provvedimento dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi, e che dispone riaperture graduali a partire da lunedì 26 aprile, è in vigore proprio da oggi, 23 aprile. Di fatto cosa cambierà nella vita di milioni di italiani? Cosa sarà ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 23 aprile 2021) Il mese diè stato finora denso di date da segnare sul calendario e, con l’approssimarsi della fine del mese,che si profilano quelle cheledal 26, in base a quanto approvato dal Governo per provare a contenere la diffusione del coronavirus ma, allo stesso tempo, per consentire al Paese un progressivo ritorno alla normalità delle attività quotidiane. Il decreto Riaperture è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo provvedimento dell’Esecutivo guidato da Mario Draghi, e che dispone riaperture graduali a partire da lunedì 26, è in vigore proprio da oggi, 23. Di fatto cosa cambierà nella vita di milioni di italiani? Cosa sarà ...

