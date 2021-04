Professoressa rifiuta di indossare la mascherina in classe: sospesa dall'insegnamento (Di venerdì 23 aprile 2021) Rifiutò di mettere la mascherina in classe, la Professoressa viene sospesa: questa la decisione disciplinare assunta dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Novara nei confronti di un’insegnante del Liceo Scientifico ‘Antonelli’ di Novara. La Professoressa si era rifiutata di adottare in classe le prescrizioni di legge in materia di prevenzione del Covid, in particolare non indossando la mascherina. Il provvedimento è stato assunto nel mese di gennaio, ma la notizia si è diffusa in questi giorni, gli stessi in cui l’istituto si prepara ad accogliere nuovamente gran parte degli studenti in presenza. La prof sospesa, che non ha mai fatto mistero anche delle sue posizioni no vax, era già stata protagonista il 30 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Rifiutò di mettere lain, laviene: questa la decisione disciplinare assunta’Ufficio Scolastico Provinciale di Novara nei confronti di un’insegnante del Liceo Scientifico ‘Antonelli’ di Novara. Lasi erata di adottare inle prescrizioni di legge in materia di prevenzione del Covid, in particolare non indossando la. Il provvedimento è stato assunto nel mese di gennaio, ma la notizia si è diffusa in questi giorni, gli stessi in cui l’istituto si prepara ad accogliere nuovamente gran parte degli studenti in presenza. La prof, che non ha mai fatto mistero anche delle sue posizioni no vax, era già stata protagonista il 30 ...

