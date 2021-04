Possiamo rilanciare l’economia se valorizziamo le risorse che abbiamo e avremo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ripartiamo, riprogettiamo e ricostruiamo. Oggi, finalmente,iniziare a farlo. Dopo un anno complesso e drammatico, che ci ha costretto a ripensare il lavoro, le nostre città e la quotidianità di ciascuno di noi, il futuro torna a custodire sogni e speranze. Per disegnare la traiettoria per la ripresa, e per ricominciare a correre in una logica di sviluppo più equa, sostenibile e inclusiva.vissuto come se fossimo in guerra, ma contro un nemico invisibile. Difficile da comprendere, sospesi tra città deserte, imprese costrette a fermarsi e ospedali in trincea per difendere le vite dei nostri cari.rinunciato ad alcune libertà fondamentali, tutelando gli altri con il nostro isolamento e impegnandoci per proteggere i più fragili. Non è stato facile, sono stati commessi errori, da cui imparare per cambiare e ...