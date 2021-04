Otto e Mezzo, Ornella Vanoni show: “Draghi è un uomo preparato ma ha a che fare con questo gioco dell’oca. È un casino” (Di venerdì 23 aprile 2021) È”Di politica non voglio parlare perché è un casino, mi sembra il gioco dell’oca, anzi la nostra politica è il gioco dell’oca”, ha esordito con queste parole Ornella Vanoni nel corso della puntata di “Otto e Mezzo” in onda su La7 giovedì 22 aprile. La cantante milanese si lascia andare a un commento sul Presidente del Consiglio in carica: “Draghi è un uomo intelligente e preparato sicuramente ma ha a che fare con questo gioco dell’oca. È un casino”. E nel corso della puntata la Gruber avanza una richiesta musicale: “Lei ha cantato tante canzoni bellissime se dovessi chiederle una da dedicare a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) È”Di politica non voglio parlare perché è un, mi sembra il, anzi la nostra politica è il”, ha esordito con queste parolenel corso della puntata di “” in onda su La7 giovedì 22 aprile. La cantante milanese si lascia andare a un commento sul Presidente del Consiglio in carica: “è unintelligente esicuramente ma ha a checon. È un”. E nel corso della puntata la Gruber avanza una richiesta musicale: “Lei ha cantato tante canzoni bellissime se dovessi chiederle una da dedicare a ...

