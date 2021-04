OSS inviati a casa da azienda privata per eseguire ECG ed altre indagini diagnostiche. E’ legale?

(Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi riceviamo una segnalazione da parte di un lettore che ci invita a riflettere su quanto starebbe realizzando la società Meridia Salute, che manderebbe Operatori Socio Sanitari adindaginedei Pazienti. Operatori Socio Sanitari chiamati ad effettuare(ECG e posizionamento Holter) a domicilio sui Pazienti/Utenti assistiti da una notaitaliana. Si tratta della Meridia Salute, che a quanto pare ha creato un sistema di richieste/prenotazionion line che utilizzerebbe OSS al posto di Infermieriì oProfessioni Sanitarie, in barba ad ogni norma in materia di responsabilità professionale e di sicurezza delle cure. Quando è giunta in redazione la ...

AssoCareNews.it

...italiana (e relative eccezioni) e l'attestato di qualifica di Operatore Socio - Sanitario (). In ... Domanda e relativi allegati andranno pertanto scansionati enel formato PDF. Al netto dell'...La cooperativa seleziona diverse figure professionali, tra cui, medici, infermieri, ausiliari ...verranno analizzati da società esterna di reclutamento specializzata per poi essere ...Oggi riceviamo una segnalazione da parte di un lettore che ci invita a riflettere su quanto starebbe realizzando la società Meridia Salute, che manderebbe Oper ...1 OSS full time 1 impiegato amministrativo part-time per Comunità Alloggio per anziani a Quartu Sant'Elena, REFERENZIATI, requisiti: possesso titolo che non abbiano mai avuto un contratto a tempo ...