Notizie crypto della settimana: l'adozione di Venmo non ferma il crollo del Bitcoin (Di venerdì 23 aprile 2021) Venmo, controllata di PayPal, questa settimana ha introdotto il supporto per le criptovalute, mentre Bitcoin e altre criptomonete sperimentano ulteriori selloff. Il prezzo del Bitcoin scende sotto i 50 mila dollari Il mercato delle criptovalute ha sperimentato perdite massicce la scorsa settimana. Bitcoin è sceso dal livello di 60 mila dollari fino al supporto poco sopra i 54 mila dollari, registrando un calo di oltre il 10% in poche ore. Il mercato ha recuperato nel corso di questa settimana, ma il Bitcoin è ora scambiato sotto i 50 mila dollari dopo aver perso un ulteriore 10% nelle ultime 24 ore. Il crollo si è diffuso alle altre criptovalute, infatti ethereum, binance coin, ripple, e molte altre sono tutte in ...

