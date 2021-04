Morte Piccini | l' Associazione corridori farà causa allo stato italiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) A quattro anni dalladi Michele Scarponi, piangiamo per Silvia. Aveva 17 anni e tre giorni fa era stata travolta da un'auto mentre si allenava in sella alla sua bicicletta alle porte di San ...

Advertising

OnorioFerraro : RT @ValeBianco88: Ieri, nell'anniversario della morte di Michele Scarponi, ci ha lasciati Silvia Piccini, travolta da un'auto mentre si all… - PucciPedia : RT @ValeBianco88: Ieri, nell'anniversario della morte di Michele Scarponi, ci ha lasciati Silvia Piccini, travolta da un'auto mentre si all… - EdoKaedo : RT @ValeBianco88: Ieri, nell'anniversario della morte di Michele Scarponi, ci ha lasciati Silvia Piccini, travolta da un'auto mentre si all… - DarioCantoni : RT @ValeBianco88: Ieri, nell'anniversario della morte di Michele Scarponi, ci ha lasciati Silvia Piccini, travolta da un'auto mentre si all… - ValeBianco88 : Ieri, nell'anniversario della morte di Michele Scarponi, ci ha lasciati Silvia Piccini, travolta da un'auto mentre… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Piccini

A quattro anni dalladi Michele Scarponi, piangiamo per Silvia. Aveva 17 anni e tre giorni fa era stata travolta da un'auto mentre si allenava in sella alla sua bicicletta alle porte di San Daniele del Friuli. Un ......di ieri 22 aprile i sanitati dell'ospedale dove era stata ricoverata ne hanno dichiarato la... Campionessa provinciale nel 2019 Laè stata campionessa provinciale di ciclismo nella sua ...I politici che continuano a ignorare i nostri appelli sono complici delle morti che ogni giorno si verificano in strada. A chi toccherà domani?" commenta Cristian Salvato, presidente ACCPI. "Chiediamo ...Ed è morta proprio in sella alla sua adorata bicicletta ... che percorreva da anni praticamente a memoria. Si chiamava Silvia Piccini - madre di Santo Domingo e papà friulano – aveva soltanto 17 anni ...