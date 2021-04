Migranti | Sea - Watch | Ue e Frontex hanno negato il soccorso

(Di venerdì 23 aprile 2021) "Centotrenta persone annegate. Le autorità dell'Ue esapevano della situazione di emergenza, mail. La Ocean Viking è arrivata sul posto solo per trovare dieci cadaveri". ...

Advertising

repubblica : ?? Migranti, 130 morti al largo della Libia, foto shock della strage. Sea Watch: 'Ue e Frontex sapevano della richie… - Corriere : I 130 migranti annegati al largo della Libia. Sea Watch accusa: «La Ue ha negato i soccorsi, abbiamo trovato solo c… - pasraicaldo : RT @repubblica: ?? Migranti, 130 morti al largo della Libia, foto shock della strage. Sea Watch: 'Ue e Frontex sapevano della richiesta di a… - filippo_procino : RT @creuscher: Inginocchiatevi, vergognatevi! Si, voi troppi politici e cittadini europei che provate solo fastidio e fate di tutto per fer… - eleciaociaociao : RT @creuscher: Inginocchiatevi, vergognatevi! Si, voi troppi politici e cittadini europei che provate solo fastidio e fate di tutto per fer… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Sea

Corriere della Sera

Lo scrive su Twitter- Watch International, l'ong impegnata nel salvataggio dinel Mar Mediterraneo, pubblicando una foto dell'equipaggio dellaWatch 4 che ha osservato un momento di ...A scriverlo su Twitter èWatch International dopo l'ennesimo naufragio al largo delle coste libiche. Tredici cadaveri sono stati finora avvistati in mare ma non è stato possibile recuperarli. '...La Ocean Viking è arrivata sul posto solo per trovare dieci cadaveri". Lo scrive su Twitter Sea-Watch International, l'ong impegnata nel salvataggio di migranti nel Mar Mediterraneo, pubblicando una ...A scriverlo su Twitter è Sea Watch International dopo l'ennesimo naufragio al largo delle coste libiche. Load Error Migranti, guardia costiera libica salva 104 persone, morti un bambino e una donna: ...