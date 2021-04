Meteo, ancora instabile in questo venerdì: migliora nel weekend (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si fermano le piogge su parte della penisola, con il Meteo ancora molto instabile. Solamente nei prossimi giorni avremo un deciso miglioramento. L’anticiclone africano dovrebbe iniziare a dare i primi segni di vita in questo weekend, con lievi miglioramenti nel paese. Infatti il Meteo durante questo venerdì sarà ancora instabile, con piogge che copriranno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Non si fermano le piogge su parte della penisola, con ilmolto. Solamente nei prossimi giorni avremo un decisomento. L’anticiclone africano dovrebbe iniziare a dare i primi segni di vita in, con lievimenti nel paese. Infatti ildurantesarà, con piogge che copriranno L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Activnews24 : ?? #Meteo: ancora #buongiorno, ecco le previsioni del tempo per oggi venerdì #23aprile Informazioni elaborate dal… - infoitinterno : Meteo, ancora maltempo in Sicilia: allerta gialla per tutto il giorno per forti piogge - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - infoitinterno : Meteo, ancora maltempo in Sicilia: allerta gialla per forti piogge in arrivo - InMeteo : Meteo Protezione Civile domani 23 Aprile: ancora maltempo al centro-sud -