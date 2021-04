(Di venerdì 23 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

sportli26181512 : Maldini, Ancelotti, Gattuso, Donadoni: se l’appartenenza al Milan esce fuori col carattere: Maldini, Ancelotti, Gat… - Gazzetta_it : #Maldini, #Ancelotti, #Gattuso, #Donadoni: quando l’appartenenza al #Milan esce fuori col carattere - ForzaMilanTweet : MILAN - TORINO 5-1 13', 37' e 60' Inzaghi, 68' rig. Kakà, 80' Franceschini, 90' Ambrosini MILAN: #Dida, #Flamini,… - omerasak : @UzayGemisi4T dida costacurta, baresi, maldini reykard, ancelotti, gullit, evani, lentini van basten, savicevic - sammieajo : @MarxKarletto @ricpuglisi Galli tassotti baresi costacurta maldini colombo rijkaard ancelotti donadoni gullit vanbasten -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini Ancelotti

Calciomercato.com

Sono state tante le voci di dissenso alla Superlega. Un fronte compatto, un muro, che ha impedito al progetto di decollare: poche ore ed è arrivato il dietrofront. È normale che abbiano contribuito le ...Giunti in finale, i rossoneri guidati dal favoloso Carlodominano la prima frazione di gioco con un pulito 3 a 0 con gol di Paoloe doppietta di Crespo. Nel secondo tempo, i Reds si ...Kakà, gol e addio a Firenze nel giorno dell’ultima di Maldini e Ancelotti Nel campionato 2008-09, il Milan si complica la vita nel finale. Il pari con la Juve e le due sconfitte consecutive contro ...Un calcio di sole grandi sfide cancella il fascino e la gloria della sorpresa: la Cavese fu vanto per vincitori e per i milanisti vinti; le gioie di Mantova, Catanzaro, Perugia e le ...