Lunedì I' Italia torna gialla dal nord fino alla Campania | il sud arancione

(Di venerdì 23 aprile 2021) Si allenta la tensione tra governo e Regioni sulle riaperture ma si chiede una data intorno a metà maggio per verificare la possibilità di mettere mano ai due temi divisivi: coprifuoco e scuola

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Cosa è successo nella sanità veneta? Nella gestione del virus all’inizio sono stati i… - LuigiBrugnaro : #Venezia può tornare a mostrare l'inestimabile patrimonio custodito nei #musei @visitmuve_it. ??Da lunedì 26 aprile… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #riapertura. Le cinque in arancione sono Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aost… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - Migliorano i dati sul #Covid in Italia: la Sardegna resta zona rossa. #Puglia da lunedì dive… - afradoc : RT @reportrai3: #Report lunedì 21.20 @RaiTre Cosa è successo nella sanità veneta? Nella gestione del virus all’inizio sono stati i primi de… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì Italia

iLMeteo.it

Si allenta la tensione tra governo e Regioni sulle riaperture ma si chiede una data intorno a metà maggio per verificare la possibilità di mettere mano ai due temi divisivi: coprifuoco e scuolaProbabilmente è ciò di cui l'ha bisogno, perché è notoriamente frammentata, si sa che nel ... Se la Puglia non riesce a superare le proprie criticità, ha senso passare26 aprile in zona ...