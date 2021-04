Karina Cascella dice addio a Barbara d’Urso: cosa è successo? “Me ne sto in disparte” (Di venerdì 23 aprile 2021) Storico volto di Uomini e Donne, Karina Cascella è divenuta famosa per aver preso parte ai salotti di Barbara d’Urso. In veste di opinionista, la personalità televisiva è stata chiamata ad esporre più volte il proprio parere, in merito agli argomenti del giorno. Ebbene, arriva ora l’annuncio che non ci saremmo aspettati. Recentemente, in fatti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Storico volto di Uomini e Donne,è divenuta famosa per aver preso parte ai salotti di. In veste di opinionista, la personalità televisiva è stata chiamata ad esporre più volte il proprio parere, in merito agli argomenti del giorno. Ebbene, arriva ora l’annuncio che non ci saremmo aspettati. Recentemente, in fatti, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

