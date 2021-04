Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia in lacrime durante la nomination (Di venerdì 23 aprile 2021) Valentina Persia ieri è scoppiata in lacrime durante la nomination: la comica romana ha ricevuto il primo messaggio dei figli da quando è sbarcata sull'Isola dei Famosi 2021. Le lacrime di Valentina Persia durante la nomination hanno commosso il pubblico dell'Isola dei Famosi 2021: la comica romana ha ricevuto una sorpresa dai figli e si è lasciata andare a un pianto dirotto dopo aver visto il messaggio. Nella precedente puntata dell'Isola dei Famosi 2021, Valentina Persia si era lamentata con la produzione per non aver avuto nessun ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 aprile 2021)ieri è scoppiata inla: la comica romana ha ricevuto il primo messaggio dei figli da quando è sbarcata sull'dei. Ledilahanno commosso il pubblico dell'dei: la comica romana ha ricevuto una sorpresa dai figli e si è lasciata andare a un pianto dirotto dopo aver visto il messaggio. Nella precedente puntata dell'deisi era lamentata con la produzione per non aver avuto nessun ...

Advertising

MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - aleleahr : RT @blogtivvu: Isola dei Famosi, ascolti flop per Ilary Blasi: quando aggressività e “sfottò” non pagano - b3nc1_3r_p3ll1 : In questo periodo ho visto alcuni dei film che mi hanno accompagnato nella mia infanzia e giuro sono bellissimi. Ar… -