Isola 2021, Gilles Rocca dà di matto: abbaia, miagola e piange a dirotto per il padre (Di venerdì 23 aprile 2021) Presentato al pubblico (che già lo conosceva nelle vesti di ballerino a “Ballando con le stelle”) come uomo Alpha e potenziale leader dell’Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca ha vestito questi panni per appena due puntate. Ora, a poche settimane dall’inizio del reality show più duro della televisione italiana, appare non solo depresso e motivato, desidero di andarsene, ma anche insofferente e frustrato come non mai. Isola dei Famosi 2021, i comportamenti sopra le righe di Gilles Rocca E questo stato d’animo lo porta ad avere atteggiamenti francamente inaccettabili, ai limiti del buon gusto e che denotano indubbiamente una condizione psicologica non ottimale. Nonché, va detto, poco rispetto nei confronti degli altri, in primis delle donne. Quello che è ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 aprile 2021) Presentato al pubblico (che già lo conosceva nelle vesti di ballerino a “Ballando con le stelle”) come uomo Alpha e potenziale leader dell’dei Famosiha vestito questi panni per appena due puntate. Ora, a poche settimane dall’inizio del reality show più duro della televisione italiana, appare non solo depresso e motivato, desidero di andarsene, ma anche insofferente e frustrato come non mai.dei Famosi, i comportamenti sopra le righe diE questo stato d’animo lo porta ad avere atteggiamenti francamente inaccettabili, ai limiti del buon gusto e che denotano indubbiamente una condizione psicologica non ottimale. Nonché, va detto, poco rispetto nei confronti degli altri, in primis delle donne. Quello che è ...

