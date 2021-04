IndyCar, tutti in pista a St. Petersburg per la prima gara cittadina (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo lo spettacolare round del Barber Motorsport Park, la NTT IndyCar Series si prepara per tornare in pista tra i muri di St. Petersburg. Dallo Stato dell’Alabama la famosa categoria statunitense si sposta in Florida per la prima competizione cittadina, il secondo dei 17 atti previsti. Nella ridente località che solitamente apre il campionato c’è attesa di scoprire come si comporterà Alex Palou. Il nuovo #10 del Chip Ganassi Racing ha vinto il primo atto a Birmingham ed ha tutte le carte in regola per confermarsi al top nell’insidiosa pista di St. Petersburg. Lo spagnolo ha conquistato la prima gioia nella serie con una strategia perfetta che ha beffato due piloti: il messicano Pato O’Ward (McLaren #5) e l’australiano Will Power (Penske #12). Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo lo spettacolare round del Barber Motorsport Park, la NTTSeries si prepara per tornare intra i muri di St.. Dallo Stato dell’Alabama la famosa categoria statunitense si sposta in Florida per lacompetizione, il secondo dei 17 atti previsti. Nella ridente località che solitamente apre il campionato c’è attesa di scoprire come si comporterà Alex Palou. Il nuovo #10 del Chip Ganassi Racing ha vinto il primo atto a Birmingham ed ha tutte le carte in regola per confermarsi al top nell’insidiosadi St.. Lo spagnolo ha conquistato lagioia nella serie con una strategia perfetta che ha beffato due piloti: il messicano Pato O’Ward (McLaren #5) e l’australiano Will Power (Penske #12). Il ...

