dell'Alternative Rock e del Funky riuscendo ad ottenere ottime recensioni su giornali e riviste come Traks, Musica Zero, La Gazzetta del Mezzogiorno e Rock Garage. Per la promozione dell'Ep la band ...

Ultime Notizie dalla rete : radio nuovo In radio il nuovo singolo dei Gaze of Lisa, ''Bilancia' disponibile da oggi in radio e in tutti i digital stores il singolo "Bilancia" dei Gaze of Lisa. Anticipando l'uscita del loro primo album "Sinonimi Contrari", la band propone un brano che si discosta leggermente dallo ...

Bianchi: "La direzione di marcia è verso la scuola al 100%" ... il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi , è intervenuto a Radio 24 per commentare la ... Il lavoro del Governo e dei dirigenti scolastici approfondimento Nuovo decreto Covid, Cdm conferma ...

Pinguini Tattici Nucleari, sbarca in tutte le radio il nuovo singolo - Il video L'Eco di Bergamo “Ortica”, alla scoperta del nuovo brano di Arisa Disponibile da oggi in radio e digitale il nuovo singolo di Arisa: “Ortica” è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia” Da oggi, venerdì 23 aprile, è in radio e disponibile ...

La radio cresce – La rassegna del 23 aprile Su Venerdì di Repubblica la radio che “evade” dal suo diffusore tradizionale ... crossmediali fino a qualche anno fa inimmaginabile. A tal proposito, il nuovo prodotto di Radio24 si chiama “Storie di ...

