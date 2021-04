Impennata dei contagi in India: record mai sfiorato (Di venerdì 23 aprile 2021) Impennata dei contagi in India: una cifra da capogiro è stata registrata nelle ultime ore in India. Infatti, i contagi da Coronavirus sono alle stelle e l’India guadagna, tristemente, il record mondiale di paese con maggior numero di positivi. Si stima che siano quasi 315 mila i positivi in un solo giorno. Alla luce di Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021)deiin: una cifra da capogiro è stata registrata nelle ultime ore in. Infatti, ida Coronavirus sono alle stelle e l’guadagna, tristemente, ilmondiale di paese con maggior numero di positivi. Si stima che siano quasi 315 mila i positivi in un solo giorno. Alla luce di

Advertising

periodicodaily : Impennata dei contagi in India: record mai sfiorato - Periodico Daily #India #virus #contagi - ecomstation1 : @chiarachiara75 @GiovanniToti @PostTg2 signora scuola materna qui in zona 6 bimbi contagiati in un solo giorno… gu… - HotelCityMiMa : RT @Miti_Vigliero: Vaccini in ritardo e ospedali ancora pieni: i buchi neri che fermano le riaperture Il monitoraggio Fondazione @GIMBE mos… - PaoloFicarra : RT @Miti_Vigliero: Vaccini in ritardo e ospedali ancora pieni: i buchi neri che fermano le riaperture Il monitoraggio Fondazione @GIMBE mos… - RobertoRenga : RT @Miti_Vigliero: Vaccini in ritardo e ospedali ancora pieni: i buchi neri che fermano le riaperture Il monitoraggio Fondazione @GIMBE mos… -